Москва, , 14:04 — REGNUM

Специалисты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковали меры защиты, которые предложило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь) в рамках реализации закона об устойчивом Рунете. Об этом 23 июля сообщил РБК.

Эксперты обратили внимание на то, что одна из норм в проекте приказа Минкомсвязи для обеспечения необходимого уровня защиты фактически предполагает создание множества виртуальных частных сетей (VPN).

По их мнению, подобное реализовать сегодня практически невозможно, поскольку в этом случае все операторы должны будут создавать подобные соединения от национальной системы доменных имен к каждому ресурсу российского сегмента сети.

Как пишет издание, представитель компании «Мегафон» высказал предположение, что специалисты РСПП могли неправильно понять текст приказа из-за содержащихся в нём нечетких формулировок.

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Напомним, в июне 2019 года эксперты РСПП раскритиковали проекты нормативных актов, созданных в рамках реализации закона об устойчивом Рунете. Они заявили, что если они будут приняты, это негативно скажется на скорости доступа к сети.

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