Квасины, , 12:57 — REGNUM

Чешская компания Skoda приступила к серийному производству обновленного лифтбека Superb. Об этом сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.

«Запуская производство обновленного Superb третьего поколения, мы открываем новую главу в истории успеха этой модели», — заявил член Совета директоров Skoda Auto, ответственный за производство и логистику Михаэль Оэльеклаус.

По его словам, новое авто получило измененную переднюю часть кузова, радиаторную решетку с двойными ламелями и полностью светодиодные матричные фары. Размер багажного отделения у хэтчбека — 625 л, а багажник универсала имеет объём 660 л.

Напомним, производство автомобилей Skoda Superb началось в 1934 году. Первой моделью бренда стала Skoda 640 Superb. Производство этого автомобиля шло 15 лет и завершилось в 1949 году. Автокомпания возобновила выпуск машин лишь спустя полвека — в 2001 году. С этого времени было выпущено около 1,25 млн машин Skoda Superb.

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