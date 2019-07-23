Сеул, , 12:30 — REGNUM

Новая Hyundai Elantra в плотном камуфляже впервые появилась на фото. Об этом 23 июля сообщает издание Motor1.

Новая Hyundai Elantra Motor1

Несмотря на скрытые плёнкой формы нового авто, можно о нём кое-что сказать. Учитывая дизайнерский курс Hyundai и недавние премьеры новых машин, можно предположить, что экстерьер Elantra будет выполнен в стилистике Hyundai Sonata.

Что касается линейки двигателей, то, скорее всего, она сильно не изменится. Ожидается, что Hyundai Elantra сохранит атмосферный четырехцилиндровый двигатель мощностью 149 л. с. и объёмом 2 л. Кроме того, седан может получить более компактный турбированный двигатель, но пока сложно сказать, какой именно. В Японии Elantra в версии Sport имеет, к примеру, 1,6-литровый мотор мощностью 204 л. с. Агрегатироваться моторы будут с новым специально разработанным вариатором.

Премьера нового поколения Elantra может состояться уже осенью 2019 года в Лос-Анджелесе.

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