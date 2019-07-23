Москва, , 11:44 — REGNUM

Эксперты некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество) составили рейтинг фотоаппаратов, присутствующих на российском рынке. Соответствующая статья была опубликована 23 июля на сайте организации.

Отмечается, что в составлении списка специалистам Роскачества помогали сотрудники организации ICRT (International Consumer Research and Testing). Всего было протестировано 98 фотоаппаратов, в числе которых 55 беззеркальных моделей со сменной оптикой, 3 псевдозеркальных, 30 зеркальных и 10 компактных камер.

Первое место в рейтинге заняла модель Nikon Z6 с объективом Nikkor Z 24−70mm 1:4 S, второе — Nikon Z7 с объективом Nikkor Z 24−70mm 1:4 S, третье — Sony Alpha 7 III с объективом SEL FE 28−70mm 1:3.5−5.6 OSS.

В топ-5 также попали Sony Alpha 7 III (FE 85mm 1:1.8) и Fujifilm X-T3 (Fujinon Super EBC XF 50mm 1:2 R WR).

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Роскачество опубликовало рекомендации по поводу того, как избежать взрыва или возгорания аккумуляторов смартфона или ноутбука. Эксперты также дали несколько советов по поводу того, как действовать в ситуации, если аккумуляторная батарея все же загорелась.

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