Москва, , 10:54 — REGNUM

Суммарная площадь покрытия поверхности Земного шара за семь лет работы российского комплекса «Канопус-В» составила 238,2 млн квадратных километров, сообщила пресс-служба корпорации «ВНИИЭМ».

Первый космический аппарат серии «Канопус-В» запущен 22 июля 2012 года с космодрома «Байконур». Он стал первым в России малым спутником для высокодетального дистанционного зондирования Земли с общей массой всего 465 кг.

Спутник позволяет вести оперативный мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций с максимальным разрешением 2,1 м в панхроматическом и 10,5 м в многозональном режиме.

С 2018 года функционирует полноценная орбитальная группировка космического комплекса «Канопус-В» в составе 6 космических аппаратов («Канопус-В» №1, №3, №4, №5, №6 и «Канопус-В-ИК»).

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