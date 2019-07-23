Купертино, США, , 10:25 — REGNUM

Компания Apple ведет переговоры с Intel о приобретении производства модемов для смартфонов. Об этом 22 июля сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание пишет, что в случае, если они пройдут успешно, Apple придется заплатить за сделку около $1 млрд. Существует вероятность, что соответствующее соглашение будет заключено уже «на следующей неделе». Таким образом, у Apple появится возможность частично решить вопрос своей зависимости от сторонних производителей критически важных компонентов.

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В апреле 2019 года СМИ сообщили, что новый iPhone от Apple 2020 модельного года может не получить модем 5G. Тогда в качестве причин назывался юридический конфликт с одним из производителей модемов — компанией Qualcomm, а также вероятность того, что Intel не успеет выпустить 5G-модем для Apple в 2020 году. Стоит отметить, что впоследствии Apple и Qualcomm удалось договориться.

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