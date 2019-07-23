Ульяновск, , 10:30 — REGNUM

Ульяновский автозавод может оснастить УАЗ «Патриот» дизельным двигателем от американской компании Ford. Об этом сообщает бельгийский дилер марки на своей странице в Facebook.

«Благодаря сотрудничеству с Ford Sollers, появится новая дизельная версия, на ней будет установлен тот же 2.2-литровый турбодизель, что и в Ford «Транзит», — говорится в сообщении.

Пока неизвестно будет ли дизельная версия продаваться только в России или она пойдёт и на экспорт.

Напомним, ульяновский автозавод произвел первую партию двигателей ZMZ Pro с новой системой охлаждения. Данные моторы предназначены для внедорожников УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи» с автоматической трансмиссией. По информации пресс-службы УАЗа, мотор отечественного внедорожника получил около тридцати оригинальных новых деталей: сальникодержатель, усилитель картера, термостат, коленчатый вал, штампованные изделия и др.

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