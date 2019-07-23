Нюрбург, Германия, 23 июля 2019, 09:35 — REGNUM
Появились новые шпионские фото модели Genesis G80 во время дорожных тестов на трассе Нюрбургринг. Об этом сообщается на сайте Tarantas.news.
Первый тестовый прототип Genesis G80 второго поколения был замечен в феврале 2018 года. Эволюция современного дизайна машины сочетается с элегантностным внешним видом дебютировавшего G70.
Новый Genesis G80 имеет длинный капот и короткие свесы. Задняя часть автомобиля имеет каплевидную геометрию. Более подробно рассмотреть салон машины мешает плотный слой чёрно-белого камуфляжа.
Как сообщил гендиректор Genesis Манфред Фицджеральд, второе поколение Genesis G80 лишится мотора V8. Вместо него под капот авто разместят Lambda V6. Кроме него в моторную линейку G80 войдут турбомоторы V6 объёмом 3,8 и 3,3 литра, что и у нынешнего поколения. Однако у них будет большая мощность. Сообщается, что компания также может представить гибридную модификацию автомобиля.
Ожидается, что премьера Genesis G80 второго поколения состоится в сентябре 2019 года.
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