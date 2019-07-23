Детройт, США, , 09:11 — REGNUM

Культовый спорткар Corvette может стать новым суббрендом американской компании General Motors. Об этом сообщает Autoweek.

В линейку суббренда Corvette войдут купе, родстер, седан и кроссовер. Все они будут построены на базе существующих моделей Cadillac. Автомобили получат особый дизайн экстерьера и интерьера, но по техническим характеристикам останутся «Кадиллаками».

Ожидается, что расширение линейки Corvette и создание нового суббренда поможет автокомпании на этом заработать.

Напомним, Chevrolet Corvette начал выпускаться с 1953 года. Модель автомобиля — C7 имеет мотор V8 объёмом 6,2 л и мощностью 466 л. с. Двигатель агрегатируется с 6-ступенчатым «автоматом» или 7-ступенчатой «механикой». От 0 до 100 км/ч авто разгоняется за 3.8 секунды.

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