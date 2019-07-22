Вашингтон, , 16:47 — REGNUM

Сухопутные войска США официально подтвердили, что обозначат новейшую 155-мм самоходную гаубицу как М1299. Новая артиллерийская система разрабатывается в рамках программы увеличения дальности ствольной артиллерии (The Extended Range Cannon Artillery program).

Данная программа предназначена для увеличения дальности и скорострельности по нынешним и будущим самоходным гаубицам после модели М109А7. По сравнению с предшественниками, новая артиллерийская система получит две передовые технологии: новый реактивный снаряд XM1113 и более длинный ствол в 58 калибров. Дальность стрельбы будет увеличена с 38 до 70 километров и более.

Кроме того, М1299 будет иметь полностью автоматизированную систему заряжания, увеличивающую скорострельность с трёх выстрелов в минуту до 10 выстрелов в минуту, а также систему связи, которая будет работать в условиях отсутствия сигнала GPS.

В планах сухопутных войск США в ближайшие четыре года создать системы полевой артиллерии, способные точно поражать цели на расстоянии 100 километров.