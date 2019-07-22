Уокинг, Великобритания, , 15:42 — REGNUM

Британский автопроизводитель McLaren прекратил выпуск купе 600LT. Об этом 22 июля сообщает издание Motor1.

Модель McLaren 600LT построена на базе модели 570S. При этом, несмотря на удлинённый кузов, авто на 96 кг легче 570S. Мощность 3,8-литрового V8 мотора автомобиля составляет 600 л. с. Двигатель агрегатируется с 7-скоростной роботизированной трансмиссией.

Напомним, последний экземпляр модели, произведённой для McLaren London, получил серую окраску кузова, дополненную деталями из неокрашенного карбона. Авто получило полный углепластиковый аэродинамический обвес и воздухозаборник на крыше. Кроме того, машина отличается 10-спицевыми чёрными колёсами и тормозами с оранжевыми суппортами.

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