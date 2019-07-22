Воронеж, , 13:45 — REGNUM

Воронежские специалисты создали смесительную головку для жидкостного ракетного двигателя (ЖРК). Элемент можно будет серийно печатать на промышленном 3D-принтере, сообщает 22 июля пресс-служба компании «Центр АТ».

«Более двух десятков испытаний, большинство из которых были успешными, позволили запустить двигатель в серийное производство. Его планируется использовать как рулевой ЖРД в сверхлегких ракетах-носителях, а также в составе учебного огневого испытательного стенда для подготовки студентов профильных вузов», — говорится в сообщении.

Испытания жидкостного ракетного двигателя проводились с октября 2018 года по июль 2019 года. Смесительная головка будет печататься из кобальт-хром-молибденового сплава. Предполагается, что применение аддитивных технологий удешевит производство двигателей, сделав его более конкурентоспособным.

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