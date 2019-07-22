Маранелло, Италия, , 13:32 — REGNUM

Итальянская компания Ferrari планирует расширить модельный ряд новым кроссовером. Об этом сообщается на сайте Autocar.

Автопроизводитель планирует произвести несколько новых авто, включая кроссовер, к 2020 году. Предполагается, что благодаря новинки, компания Ferrari увеличит свои продажи в два раза. Таким образом, если в 2018 году автокомпании удалось реализовать 10 тыс. автомобилей, то, благодаря выходу кроссовера, этот показатель должен увеличится до 20−22 тыс. автомобилей.

Напомним, 30 мая 2019 года появилось сообщение, что автокомпания Ferrari выпустила новый гибридный спорткар SF90 Stradale. Эта модель способна разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с. Максимальная скорость автомобиля — 340 км/ч.

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