Нижний Новгород, , 13:31 — REGNUM

За 25-летнюю историю марки «ГАЗель» было выпущено 2 млн транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГАЗ.

20 июля российскому коммерческому автомобилю «ГАЗель» исполнилось 25 лет. Сборочные площадки марки находятся не только в России, но и в Чехии, Литве и Турции.

Сообщается, что на начало 2019 года в российском автопарке числилось около 1,5 млн машин «ГАЗель» (без учета модификаций «Баргузин» и «Соболь»). В итоге модель Горьковского автомобильного завода занимает в российском парке LCV 36,4%.

Наибольшее количество «ГАЗелей» находится в Московской области и Москве. Там зарегистрировано соответственно 91,2 тыс. и 81,7 тыс. единиц таких машин.

Напомним, возраст около 70% «ГАЗелей» в России составляет более 10 лет.

Читайте также: ГАЗ начал серийный выпуск коммерческих авто с ЭПТС