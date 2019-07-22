Ростов-на-Дону, , 12:42 — REGNUM

За первые пять месяцев 2019 года в Ростове-на-Дону было продано 5200 новых автомобилей, что на 8,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью в Ростове-на-Дону пользуются автомобили южнокорейского автозавода KIA. На долю этого бренда приходится 15,5% всего автомобильного рынка Ростова-на-Дону. На втором месте — отечественная марка Lada. Доля отечественного бренда в Ростове-на-Дону — 13,8%.

В сумме доля этих двух брендов на ростовском авторынке составляет около 44%, а доля остальных марок не превышает 10%.

Напомним, что в других городах-миллионниках лидирует преимущественно отечественный бренд Lada. Так, в Уфе на его долю приходиться почти 20% всего автомобильного рынка.

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