Сеул, 22 июля 2019, 12:25 — REGNUM

Южнокорейская машиностроительная компания Hyundai Motor выпустила новый гибрид Sonata с солнечной панелью на крыше. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Sonata Hybrid
Sonata Hybrid

Как сообщили представители компании, используя солнечную энергию автомобиль сможет проехать около 1300 км в год, находясь на «зарядке» 6 часов в день.

Известно, что гибрид оснащен новой технологией Active Shift Control (ASC) или системой контроля переключения передач, системой удержания в пределах полосы, системой помощи движению в полосе, системой контроля усталости водителя, системой автоматического переключения света.

Под капотом Sonata Hybrid скрывается мотор Smartstream G2.5 GDI (194 л.с., 19,2 кг•м).

Известно, что в Южной Корее данный автомобиль будет продаваться в нескольких комплектациях: Smart — 27,54 млн вон (~$23 400), Premium — 29,61 млн вон (~$25 150), Premium Family — 31,3 млн вон (~$26 600), Premium Millennial — 33,3 млн вон (~$28 300), Inspiration — 35,99 млн (~$30 600).