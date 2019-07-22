Москва, , 12:22 — REGNUM

Запрет на ввоз автомобилей российской сборки на Украину перенесен с 1 июля 2019 года на 1 января 2020 года. Это следуют из постановления правительства Украины от 5 июля № 605, опубликованного на сайте официальном сайте.

Эмбарго на ввоз автомобилей, которое ранее было принято правительством Украины, касалось запрета на ввоз легковых автомобилей, автобусов, грузовиков, тракторов, спецтехники (автокраны, пожарные и уборочные машины, бетономешалки и т.д.) и мотоциклов, если страной их происхождения или страной отправки являлась Россия.

На первых парах этот запрет был введен лишь на ввоз автомобилей таких брендов, как Lada, ГАЗ и УАЗ и не касался изготовленных в России автомобилей марок Volkswagen и Hyundai. Вскоре та же Lada все же появилась на украинском авторынке, хотя и стала продаваться с 5%-ной пошлиной. Это повлияло на конкурентоспособность марки. В итоге продукция АвтоВАЗа опустилась ниже двадцати пунктов в рейтинге самых популярных автомобилей на Украине.

Напомним, в июне 2019 года на авторынке Украины было продано 65 автомобилей Lada. Всего на украинском авторынке за тот же месяц было реализовано 6975 новых автомобилей.

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