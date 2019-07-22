Москва, , 11:35 — REGNUM

Российские дилеры южнокорейской марки KIA реализовали по итогам июня 2019 года 3 672 сертифицированных автомобиля с пробегом, что на 26% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Машины реализуются по программе «KIA Уверен», сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в программе на начало июля 2019 года принимают участие 107 российских дилеров KIA. Продаже подлежат автомобили в возрасте до 4 лет и с пробегом до 120 тыс. км. При этом автомобиль должен быть официально ввезен в Россию и реализован впервые у официального дилера KIA.

Напомним, перед участием в программе автомобили проходят тщательную проверку. Не принимаются к участию авто, которые были в серьезных ДТП. У автомобилей должен быть оригинал ПТС.

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