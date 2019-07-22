Москва, , 10:52 — REGNUM

За первое полугодие 2019 года на российском авторынке было продано порядка 2200 автомобилей, стоимость которых превышала 10 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Эмблема Bentley

Стоит отметить, что за весь 2018 год в России всего было реализовано 4000 автомобилей такой ценовой категории.

По цене свыше 10 млн рублей российские жители предпочитают покупать автомобили таких брендов, как Aston Martin, Bentley, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce и McLaren, а также некоторые модели немецких марок Mercedes-Benz, BMW и Audi.

Как сообщало ИА REGNUM, розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Представители российского бренда Aurus ранее сообщили, что планируют продавать свои авто по ценам более 10 млн рублей.

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