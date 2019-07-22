Москва, , 10:43 — REGNUM

Эксперты компании Positive Technologies заявили, что внедрение финансовыми организациями блокчейн-технологий несет с собой новые угрозы их безопасности. Об этом 22 июля сообщили «Известия».

Специалисты обратили внимание на то, что около 50% пилотных блокчейн-проектов таких организаций содержат уязвимости, благодаря которым злоумышленники могут проникать в сеть банка и получать полный контроль над критически важными ресурсами, в том числе банкоматами. Они также отметили, что 70% смарт-контрактов (алгоритм, предназначенный для формирования, контроля и предоставления информации о владении чем-либо или набор функций и данных, находящихся по определённому адресу в блокчейне) имеют схожую проблему.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в первом полугодии 2019 года хакеры пытались получить доступ к 24 млрд рублей, содержащихся на счетах крупнейших российских банков. Например, службе безопасности Сбербанка удалось предотвратить кражи на сумму более 18 млрд рублей.

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