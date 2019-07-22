Пермь, , 10:36 — REGNUM

По итогам первых пяти месяцев 2019 года в Перми было продано на 9,9% меньше автомобилей по сравнению с прошлогодними продажами этого же периода. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего на пермском авторынке с января по май было реализовано 5 130 новых легковых машин.

Самыми популярными автомобилями в Перми считаются машины отечественного бренда Lada. Их доля на пермском авторынке составляет 28,9%.

Вторую строчку занимает южнокорейская марка KIA, чья доля составляет 11,7%. На третьем месте — французский бренд Renault (10,8%).

В общей сложности на три перечисленных бренда приходится 51,4% от всего авторынка Перми. У остальных брендов рыночная доля не превышает 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по итогам первого полугодия 2019 года произошло снижение спроса на новые автомобили иностранных брендов на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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