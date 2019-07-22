Ульяновск, , 09:18 — REGNUM

За июнь 2019 года продажи автомобилей Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) выросли на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за первый летний месяц на российском авторынке было продано 3140 машин марки «УАЗ».

Стоит отметить, что в мае продажи ульяновского автозавода упали на 32% по сравнению с прошлогодними показателями. В целом за первое полугодие 2019 года реализация автомобилей марки «УАЗ» составила 16 790 экземпляров, что на 4% ниже, чем тот же период 2018 года.

Напомним, доля УАЗа на авторынке России составляет 2%.

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