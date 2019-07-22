Москва, , 08:36 — REGNUM

Самой угоняемой машиной в России в 2019 году стала модель южнокорейского автопроизводителя Hyundai Solaris. Об этом сообщают «Известия».

Угон автомобиля

На втором и третьем местах у автоворов в России также южнокорейские модели авто — KIA Rio и KIA Ceed соответственно.

Кроме того, в рейтинг самых угоняемых в России автомобилей попали такие модели, как Hyundai Creta, Ford Kuga, Toyota RAV4 и KIA Optima.

Стоит отметить, что в российских столицах большим спросом среди угонщиков пользуются премиальные модели. Такие, например, как BMW Х5 и Toyota Land Cruiser. А вот в регионах чаще всего угоняют бюджетные модели авто.

Напомним, Hyundai Solaris входит в топ-5 самых популярных автомобилей на российском авторынке по итогам мая 2019 года.

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