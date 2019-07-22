Найроби, , 08:09 — REGNUM

В Кении запустили крупнейшую ветряную электростанцию в Африке. Это поможет увеличить производство электроэнергии и достичь к 2020 году амбициозной цели страны — 100% экологически чистой энергии, передает CNN Africa.

Ветряная электростанция на озере Туркана будет вырабатывать около 310 мегаватт электроэнергии и увеличит энергоснабжение страны на 13%, заявил президент страны Ухуру Кеньятта во время запуска проекта в пятницу, 19 июля.

«Сегодня мы снова подняли планку для континента, представив крупнейшую в Африке ветряную электростанцию», — сказал Кеньятта.

«Кения, несомненно, станет мировым лидером в области возобновляемых источников энергии», — добавил президент.

Согласно заявлению правительства, проект основан на ветряном коридоре Туркана, струйном потоке низкого уровня, исходящем из Индийского океана и дующем круглый год.

По словам президента Кеньятты, международный консорциум кредиторов и производителей, в который входит Африканский банк развития, собрал средства для установки 365 ветряных турбин, которые стоят около 700 млн долларов США, что является крупнейшей частной инвестицией в истории Кении.

В последние годы Кения добилась прогресса в инвестировании в экологические источники энергии. Согласно Глобальному отчету о состоянии возобновляемых источников энергии за 2018 год, страна занимает девятое место в мире по мощности геотермальной энергетики, которая достигает 700 мегаватт. Около 70% национального электричества Кении поступает из возобновляемых источников, таких как гидроэнергетика и геотермальная энергия.

Ветряная электростанция на озере Туркана в Кении — не единственный существующий проект ветроэнергетики на континенте. В Африке ветряные электростанции функционируют в Марокко, Эфиопии и Южной Африке. В Южной Африке энергия ветра уже используется больше электричества. Имея пять ветряных электростанций, страна добавила в национальную сеть общую мощность 645,71 МВт. В Эфиопии две ее ветряные электростанции производят 324 МВт общей вырабатываемой в стране электроэнергии мощностью 4180 МВт.

Хотя эти проекты помогут наладить энергоснабжение на континенте, Международное энергетическое агентство сообщило, что странам Африки к югу от Сахары необходимо инвестировать 300 миллиардов долларов США для обеспечения всеобщего доступа к электроэнергии к 2030 году.