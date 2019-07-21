Симферополь, , 20:20 — REGNUM

Свое путешествие по Крыму мы придумали и организовали с целью увидеть весь электротранспорт на полуострове. Конечно, в Крыму есть еще очень много интересного, что построено во времена между победой в Великой Отечественной войне и развалом СССР. Но, если пытаться увидеть все — не хватит и года. А каникулы и отпуск — короткие.

Памятник трамваю. Евпатория Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Поэтому, прилетев в Симферополь — единственный крымский аэропорт, и переехав в Евпаторию, мы двигались с запада на восток, против часовой стрелки.

Итак, начнем. Евпатория. Одна из самых старых трамвайных систем в России

Впервые планы по открытию трамвайного движения в Евпатории были озвучены в 1887 году в Городской думе, однако разговоры быстро утихли — не хватало денег и патриотического запала горожан.

Однако, в 1907, году проект создания трамвайного сообщения был «разморожен».

Городской думой Евпатории «было выделено 13 соток земли для строительства трамвайного депо».

В декабре 1911 года, опять же — Городской думой — был утверждён проект строительства трамвайной линии, который разработала компания «Вестингауз» («Русское электрическое общество»). Заметим, ведущая американская электротехническая компания Westinghouse Electric, продержалась на российском рынке больше века — с 1886 по 1999 годы, последовательно преследуя свои интересы.

Например, 3 июля 1898 года император Николай II утвердил устав Акционерного общества «Вестингауз». В результате компания Westinghouse Electric построила завод по производству пневматических тормозов для любых видов электротранспорта в Санкт-Петербурге в 1899 году, а в 1917 году, после пожара, завод был перенесён в Ярославль.

Трамвай Tatra KT4SU. Евпатория Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Строительство трамвайных линий в Евпатории в 1907 году оценивалось в 320 тысяч рублей, однако бюджет города не мог покрыть эту сумму. Часть денег в строительство было вложено жителями города и местными купцами.

Итак, в декабре 1912 года в Евпатории было начато строительство трамвайного депо, а также рельсовых линий в городе.

31 марта 1914 была совершена пробная поездка, а 10 мая того же года первый рейсовый вагон вышел на евпаторийские рельсы. Тогда протяженность первой трамвайной линии составила 4,5 км.

К 1917 году в городе было уже три линии трамвая.

И, конечно, по Евпатории ездили трамвайные вагоны компании «Вестингауз».

Со временем подвижной состав обновлялся, и на сегодняшний день по Евпатории ездят несколько трамваев — Gotha, производства ГДР, и Tatra, производства Чехословакии. Надо отметить, что самый интересный из вагонов Евпаторийского трамвая — самый старый Gotha T57 №010 1957 года выпуска. Весь деревянный изнутри. Сидишь в нем — как внутри старого буфета. Но в открытые по летнему времена окна влезают ветки вишен и олеандров. Очень красиво и романтично.

В 1918 году, во время Гражданской войны, движение трамваев по Евпатории было остановлено, и возобновилось только в 1923 году.

В период оккупации во время Великой Отечественной войны трамвайное движение было опять остановлено, и частично возобновилось только в 1944 году.

Длина линии на 2019 год составляет приблизительно 20 километров, работают четыре маршрута.

Трамвай Gotha T57. Евпатория Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Следует отметить, что трамвайная система Евпатории уникальна шириной своей колеи — 1000 мм. Помимо Евпатории в России такая же колея есть только в Калининграде и Пятигорске. Кроме того, трамвайная система Евпатории примечательна тем, что она изначально она была построена, как однопутная, трамваи ездили по кругу.

Лишь в 1991 году в Евпатории построили первую линию с двумя парами рельсов.

На сегодняшний день в Евпатории эксплуатируются вагоны Tatra KT4SU, произведенные в Чехословакии в 1987—1990 годах, и двухкабинные (это когда на конечной остановки вагоновожатый переходит из одного конца вагона в другой, чтобы отправиться в обратном направлении) трамваи Gotha T57, производства 50−60-х годов, (ГДР).

Линии проложены по основным магистралям города, и трамвайная система является основным городским общественным транспортом.

Также имеются разновидности этих вагонов, являющиеся служебным подвижным составом, предназначенные для перевозки рабочих бригад и оборудования для ремонта линий.

В 2014 в центре города был установлен памятник Евпаторийскому трамваю в виде одного из вагонов — Gotha T57 №063 производства ГДР. Жители и гости города очень любят фотографироваться рядом с ним.

Молочное. Вид на трамвайную линию Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Молочное — трамвайная система, выпавшая из смысла жизни

Трамвайная линия села Молочное, близ Евпатории, была открыта 5 июля 1989 года, а движение по ней было остановлено в августе 2014 года. У этой трамвайной линии, пожалуй, была самая короткая жизнь среди любых других трамвайных линий.

История трамвая в селе Молочное началась в 1986 году, когда руководители одного из отделений Юго-Западной железной дороги, с целью оздоровления своих сотрудников, заключили договор с пансионатом «Береговой».

Однако, вопреки своему названию, пансионат находится в полутора километрах от берега моря.

В итоге, отдыхающих в пансионате железнодорожников вынуждены были возить на автобусах до пляжа и обратно, что, конечно, мало кого устраивало. Не проще было бы железнодорожникам проложить рельсы?

И, в итоге, в начале 1989 года был создан проект специальной трамвайной линии в посёлке «Молочное», по маршруту «Пансионат «Береговой» — берег моря, наконец-то».

Работы по строительству начались в марте 1989 года. Система работала только в летние месяцы. Длина линии составляла 1,5 км. Маршрут был только один — от пансионата «Береговой» до пляжа. Линия шла по прямой, вдоль дороги, мимо лиманов. Ширина колеи составляла 1000 мм, подвижной состав состоял из трёх трамваев Gotha T57, Gotha T59Е и Gotha B2−62.

С развалом Советского Союза и системы профсоюзного оздоровления, и пансионат, и трамвайная линия пришли в упадок. Но, сидя на шпалах этой заброшенной трамвайной линии, все еще можно увидеть, как много усилий Советский Союз был готов приложить на благо работников своих ключевых отраслей — до сих пор мы можем видеть над заброшенной трамвайной линией лучшие фонари чехословацкого производства Elektrosvit Ambasador — в советские годы эта модель уличных фонарей была одной из самых популярных.

Троллейбус ЗиУ-682В. Севастополь Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Севастополь. Первая троллейбусная система на Крымском полуострове

Севастополь — потрясающий город, которому много раз пришлось восстанавливаться после различных войн, и, конечно, после Великой Отечественной войны.

Севастополь был освобождён от фашистских оккупантов 9 мая 1944 года. В городе было разрушено 94% жилой застройки, коммуникации, а также почти все промышленные предприятия. Город был разрушен так сильно, что в некоторых районах было невозможно определить направление улиц.

Постановлением Совета Министров РСФСР № 293 от 30 апреля 1946 года был утвержден генеральный план восстановления Севастополя. В этот план, помимо ландшафтных и архитектурных проектов, вошел и проект строительства троллейбусной сети.

Троллейбус Тролза-5265.02 Мегаполис. Севастополь Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Строительство троллейбусного парка и инфраструктуры началось в феврале 1960 года.

В мае 1960 года в город поступили троллейбусы МТБ-82Д, производства Завода имени Урицкого (в наше время — ОАО «Тролза»).

В начале ноября 1960 года была торжественно открыта троллейбусная система города Севастополь.

Длина контактной сети на 1997 год составляла 131,5 км, количество маршрутов — 19. Троллейбусная система Севастополя является первой на территории Крымского полуострова.

Сейчас практически все троллейбусы, выходящие на улицы Севастополя, современные, российского или украинского производства.

Троллейбус Тролза-5265.02 Мегаполис. Севастополь Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Подвижной состав Севастополя состоит из троллейбусов ТролЗа 5265 «Мегаполис», ЛАЗ Е183, ЗиУ-682, ЮМЗ Т2, ТролЗа 5275 «Оптима» и других.

Стоимость проезда с 1 января 2019 года составляет 19 рублей. Действует система оплаты по льготным картам.

В городе по некоторым маршрутам ездят троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Автономный ход — это способность троллейбуса передвигаться независимо от контактной сети, на аккумуляторах, на расстояние от 20 до 80 км, в зависимости от рельефа и трафика. Такая практика уже давно получает распространение, и используется, например, в Кабардино-Балкарии, между столицей республики — городом Нальчиком и поселком Нартан (длина маршрута без контактной сети — 22 км), или на некоторых городских троллейбусных маршрутах Санкт-Петербурга.

Троллейбус Тролза 5265.05 Мегаполис. Южнобережное шоссе Виталий Филимонов © ИА REGNUM

«Симферополь — Алушта — Ялта». Троллейбусы в гору

Самая экзотичная троллейбусная система в мире была организована 7 октября 1959 года, однако регулярное движение троллейбусов по маршруту №52 («Симферополь — Ялта») было открыто лишь 6 ноября 1959 года.

Правительство Украинской ССР в 1958 году приняло решение о строительстве междугородней троллейбусной системы «Симферополь — Алушта — Ялта».

Линия была сдана в эксплуатацию за рекордно короткие сроки — 11 месяцев. Первая очередь строительства включала в себя два троллейбусных парка — в Симферополе и Алуште, 200 км контактной сети, около трех тысяч столбовых опор, 16 тяговых подстанций.

Предприятие «Крымтроллейбус» было открыто в мае 1959 года.

Первое время по линии ездили троллейбусы марки ЗиУ-5Г, однако, чуть позже, в системе появились троллейбусы марки МТБ-82Д и Škoda 8Tr. Первые троллейбусы на этой линии работали с кондукторами-экскурсоводами.

Вторая очередь троллейбуса открыта в июле 1961 года, по маршруту «Ялта — Алушта».

Троллейбус Богдан Т60111. Ялта Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Для удобства вождения троллейбусов дорога была кардинально модернизирована — сглажены острые повороты, расширено дорожное полотно. Поначалу, троллейбусы по линии ездили с низкой скоростью. Обусловлено это было конструкцией токоприёмника. Однако, в 1962 году силой инженеров технического отдела троллейбусного управления Юрием Байдой и Александром Пекелисом эту проблему удалось решить.

Легковые автомобили и автобусы «не тянули в гору», «захлебываясь» на крутом и долгом подъеме, из-за конструктивных особенностей двигателей внутреннего сгорания. А для троллейбусов с электродвигателями это не являлось проблемой.

Интересной особенностью и «фирменным знаком» троллейбусной линии «Симферополь — Ялта» являлась продажа билетов на «Крымский троллейбус» вместе с авиа‑ и железнодорожными билетами. Прибывшим в Крым отдыхающим продавали и поездку, и экскурсию «в одном флаконе».

Троллейбус Богдан Т70115. Посёлок Пушкино, Южнобережное шоссе Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Подвижной состав системы в наше время состоит из троллейбусов российского и украинского производства «ТролЗа» 5265.05 «Мегаполис» 2016−2017 годов выпуска и «Богдан» Т701 2010−2011 годов выпуска.

Стоимость проезда определяется в зависимости от дальности поездки.

В советские годы, во время «высокого сезона», интервалы движения составляли 2 минуты, в июне 2019 года — 35 минут.

Полная длина маршрутов, включая линии городов Симферополь, Алушта и Ялта составляет 95 км.

Троллейбус Богдан Т70115. Южнобережное шоссе Виталий Филимонов © ИА REGNUM

С сожалением надо отметить, что контактная сеть Крымтроллейбуса на Южнобережном шоссе не обновлялась со времён СССР, и из-за этого часто случаются обрывы проводов, и, как следствие — длительные остановки.

Сейчас троллейбусы оборудованы кондиционерами, мониторами и сетью Wi-Fi. Сидения в троллейбусах установлены по принципу междугородних автобусов — по два у каждого окна.

Но желающих проехать этот маршрут от Симферополя до Ялты с чемоданами уже не очень много. Теперь этот маршрут, скорее, воспринимается отдыхающими как один из традиционных аттракционов Крыма.

Троллейбус ЮМЗ Т2. Керчь Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Керчь. Нужны ли были здесь троллейбусы вообще?

Самая молодая система электротранспорта Крыма — троллейбус города Керчь.

Открыта 18 сентября 2004 года. В Керчи всего один троллейбусный маршрут, его длина — 18 км.

Подвижной состав — ВМЗ 5298.01 «Авангард» и ЮМЗ-Т2, постепенно отстраняются от эксплуатации. Строительство сети планировалось ещё в 1977 году, но постоянно откладывалось.

Троллейбус ЮМЗ Т2. Керчь Виталий Филимонов © ИА REGNUM

18 сентября 2004 года была открыта первая очередь Керченского троллейбуса — Ворошиловское кольцо (Депо) — Улица Горького. Вторая очередь троллейбуса открыта 16 сентября 2007 года, а третья — в день города, 12 сентября 2009 года.

Планируется закупка троллейбусов с удлинённым автономным ходом, и открытие новых маршрутов без контактной сети. Это сокращает расходы на монтаж и обслуживание потенциальных линий, для упрощения эксплуатации троллейбусов, а также для открытия маршрутов в пригороды Керчи.