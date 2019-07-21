Менло-Парк, США, , 15:23 — REGNUM

Американская компания Google повысила в два-три раза выплаты за обнаружение ошибок и уязвимостей в браузере Chrome и одноимённой операционной системе. Об этом сообщает TechCrunch.

Google запустила программу вознаграждений за поиск ошибок в Chrome в 2010 году. Размер вознаграждения зависит от критичности обнаруженной ошибки и подробности присланного отчёта. Сейчас компания увеличила вознаграждение за обнаружение различных ошибок от двух до трёх раз. Теперь максимальное вознаграждение за базовый отчёт составляет $15 тыс., за расширенный — $30 тыс.

В Google отметили, что со времени запуска программы вознаграждений в 2010 году компания выплатила за отчёты об обнаруженных ошибках более $5 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне числа загрузок браузера Chorme через магазин приложений Google Play превысило отметку в 5 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Браузер Chrome на Android-устройства загрузили более 5 млрд раз