Тайбэй, , 14:37 — REGNUM

Запуск массового производства дисплеев на органических светодиодах (OLED) методом струйной печати произойдёт в 2020 году. Об этом сообщает газета Digi Times со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, к завершающему этапу разработки технологии производства OLED-дисплеев методом струйной печати подошёл ряд производителей в Японии, Южной Корее, Тайване и Китае. Ожидается, что первой компаний, которая внедрит эту технологию, удешевляющую производство OLED-панелей, станет японская фирма JOLED.

В 2020—2021 годах к ней присоединятся производители из других стран, включая BOE Technology, China Star Optoelectronics Technology (CSOT), Tianma Microelectronics и AU Optronics.

Согласно оценкам экспертов из IHS Markit, в 2020 году методом струйной печати будет произведено около 105 тыс. панелей, а к 2024 году годовой выпуск OLED-дисплеев по этой технологии вырастет до 1,3 млн единиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле китайские СМИ рассказали, что в течение двух-трёх лет Китай станет крупнейшим рынком сбыта OLED-телевизоров.

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