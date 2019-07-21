Нанкин, Китай, , 13:51 — REGNUM

Китайские медики провели дистанционную операцию пациентке с раком молочной железы, используя соединение через мобильные сети пятого поколения (5G). Об этом сообщает газета China Daily.

72-летняя пациентка с раком молочной железы получала медицинскую помощь в городе Пукоу провинции Цзянсу. 19 июля была проведена операция по удалению опухоли, которой руководил ведущий специалист в этой области Тан Цзиньхай, находившийся в 20 км от больницы.

Цзиньхай управлял ходом проведения операции с помощью связи 5G и технологий дополненной реальности. Во время операции эксперт взаимодействовал с местными врачами и продемонстрировал хирургический разрез на проекционной доске. Удаление опухоли потребовало около двух часов, всё это время связь оставалась стабильной.

Тан Цзиньхай объяснил, что развитие этих технологий позволит более тесно сотрудничать крупным больницам и местным отделениям, улучшая качество диагностики и лечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля замглавы Пекинской администрации коммуникаций Ван Хуэй заявил, что в Пекине установлено 5285 базовых станций 5G, что покрывает все ключевые зоны города.

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