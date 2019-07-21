Хоторн, США, , 13:47 — REGNUM

Лётные испытания двух прототипов корабля Starship начнутся в течение трёх месяцев, заявил основатель американской частной ракетно-космической компании SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

Маск уточнил, что речь идёт не об уже испытываемом прототипе корабля Starship, называемом Starhopper, а о двух других кораблях, которые собираются на площадках SpaceX в штатах Техас и Флорида.

Также основатель SpaceX добавил, что испытательный запуск прототипа корабля на околоземную орбиту будет совершён через два-три месяца после начала лётных испытаний.

Напомним, компания SpaceX разрабатывает комплекс из корабля Starship и ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Super Heavy. Предполагается, что этот комплекс в различных модификациях будет использоваться для вывода на орбиту тяжёлых объектов, а также осуществления пилотируемых полётов к Луне и Марсу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля компания SpaceX провела огневые испытания прототипа корабля Starship — Starhopper.

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