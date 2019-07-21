Вашингтон, , 12:55 — REGNUM

По словам генерал-лейтенанта Пола Островски из сухопутных войск США, идёт совместная работа с ВМС США над созданием лазерного оружия мощностью в 100 киловатт. Лазер будет использоваться для противовоздушной и противоракетной обороны аэродромов.

Данное оружие будет развёртываться на платформе большей по размерам и более мобильной, чем платформа для 50-киловаттного лазера на базе боевой машины «Страйкер». Этот боевой лазер носит название High Energy Laser Tactical Vehicle Demonstrator, сокращенно HEL TVD. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Над проектом по созданию лазера HEL TVD совместно работают компании Dynetics и Lockheed Martin. Данный проект имеет высокий приоритет. Ожидается, что первое испытание лазера состоится к 2022 году. Армия США планирует увеличить мощность HEL TVD до 250 киловатт.

В рамках маневренной системы ПВО малой дальности M-SHORAD сухопутные войска США уже к 2022 году получат боевые лазеры мощностью 50 киловатт на базе боевых машин «Страйкер». Это оружие, по мнению генерала, будет не только эффективным, но и экономичным.

В частности, Пол Островски сказал: «Преимущество лазера в том, что у нас есть возможность иметь неограниченный запас боеприпасов, когда дело доходит до уничтожения беспилотных летательных аппаратов, а также ракет, артиллерийских снарядов и минометных мин. Мы раньше стреляли ракетами за 100 тысяч долларов по дрону стоимостью в семь тысяч долларов. Теперь мы не будем тратить на это такие деньги, мы будем уничтожать данные цели гораздо быстрее и намного дешевле».