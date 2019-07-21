Вашингтон, , 12:58 — REGNUM

Компания Match Group, разработавшая приложение для знакомств Tinder, изменила процесс приёма платежей, чтобы избежать выплат компании Google за использование магазина приложений Google Play. Об этом рассказал Bloomberg аналитик инвестиционного банка Macquarie Group Бен Шахтер.

При оплате мобильных приложений для Android-устройств через магазин приложений Google Play компания Google удерживает до 30% от переводимой суммы. Подобной политики придерживается компания Apple, владеющая магазином приложений для iOS-устройств App Store. Эти магазины, запущенные в 2008 году, с ростом популярности смартфонов превратились в крупные торговые площадки. Так, согласно прогнозам App Annie, к 2022 году объём рынка мобильных приложений вырастет до 157 миллиардов долларов.

В последнее время ряд разработчиков мобильных приложений пытается бороться с высокими сборами в App Store и Google Play. Аналитик Бен Шахтер рассказал, что одной из таких компаний стала Match Group, разработавшая сервис знакомств Tinder. По данным эксперта, компания внесла изменения в процесс оплаты дополнительных услуг в сервисе онлайн-знакомств. Теперь компания вынуждает пользователей вводить данные кредитной карты непосредственно в приложении Tinder, пропуская магазин Google Play. При этом после введения платёжной информации приложение отменяет возможность проведения оплаты через магазин приложений.

«Tinder относительно невелик, и он не окажет значительного влияния, но проблема заключается в том, будет ли подобная практика расширяться и поддерживаться игровыми приложениями. Думаю, что мы увидим много компаний, которые попробуют поэкспериментировать с этим», — предположил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле исследовательская компания Sensor Tower представила отчёт, согласно которому за первую половину 2019 года пользователи мобильных устройств потратили в магазинах приложений App Store и Google Play $39,7 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: «ВКонтакте» представила сервис знакомств Lovina