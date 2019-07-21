Вашингтон, , 11:19 — REGNUM

Вице-президент США Майк Пенс объявил о завершении строительства пассажирского модуля и начале сборке пилотируемого корабля Orion, который будет использоваться для лунной миссии. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Космический аппарат «Орион» в космосе NASA

Майк Пенс посетил NASA 20 июля, где выступил в честь 50-летия со дня высадки американских астронавтов на Луну. Он рассказал, что специалисты NASA недавно завершили строительство и оснащение пассажирского модуля корабля Orion. В настоящее время в NASA начали стыковку пассажирского модуля с сервисным и полную сборку пилотируемого корабля.

Этот корабль будет использоваться при первом запуске в рамках американской лунной программы «Артемида». Планируется, что во время этого запуска корабль Orion совершит облёт Луны и вернётся на Землю в автоматическом режиме. А уже во время второго полёта в рамках этой программы Orion доставит к Луне астронавтов.

«Президент Трамп и вице-президент Пенс дали нам смелое указание вернуться к Луне к 2024 году, а затем отправиться на Марс. Их указание — не пустая риторика. Они подкрепили своё видение бюджетными запросами, необходимыми для достижения этой цели. NASA назвало эту программу «Артемида» в честь богини Луны в греческой мифологии и сестры-близнеца Аполлона. И мы уже на пути к реализации этой программы», — ответил вице-президенту США глава NASA Джим Брайденстайн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле руководитель отдела пилотируемых полётов NASA Уильям Герстенмайер был отстранён от должности. Некоторые эксперты объяснили эту отставку недовольством администрации президента США, вызванным задержками в реализации лунной программы.

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