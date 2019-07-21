Пекин, , 10:51 — REGNUM

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota подписала соглашение с китайской автомобильной компанией BYD о совместной разработке электромобилей и смежных технологий. Об этом сообщает Reuters.

Компании из Японии и Китая рассчитывают, что объединение усилий позволит создать доступные электромобили, которые смогут найти свою нишу в мировом автомобильном рынке. Также сотрудничество Toyota и BYD будет включать совместную разработку аккумуляторов.

Планируется, что первые электрические автомобили совместной разработки появятся на рынке Китая в 2025 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле эксперты исследовательской компании Digitimes Research представили прогноз, согласно которому в 2022 году средняя цена на аккумуляторы для электромобилей будет составлять около $100 за кВт/ч, что на 45,7% ниже, чем в 2018 году.

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