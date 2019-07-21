Сеул, , 10:51 — REGNUM

Samsung не готова объявить дату начала продаж первой модели гибкого смартфона Galaxy Fold, заявил представитель южнокорейской компании в Чехии и Словакии Дэвид Сахула. Об этом сообщает Wccftech.

Первоначально компания Samsung планировала начать продажи смартфонов Galaxy Fold в апреле 2019 года. Однако запуск был отменён в связи с выявленными техническими проблемами. После этого смартфон был отправлен на доработку, и специализированные СМИ стали ждать скорого релиза.

Предполагалось, что продажи Galaxy Fold начнутся в июле, однако позже СМИ предположили, что Samsung сдвинет запуск продаж гибких смартфонов и выпустит их после модели Note 10, которая будет представлена в августе. Сахула косвенно подтвердил это предположение, рассказав журналистам, что в настоящее время в Samsung не готовы назвать дату начала продаж Galaxy Fold.

Издание предполагает, что Samsung может вообще отказаться от модели Galaxy Fold, сосредоточившись на разработке новой версии смартфона с гибким экраном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне китайская компания Huawei также объявила о переносе старта продаж модели смартфона с гибким экраном Mate X на сентябрь.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony готовит ответ Galaxy Fold и Mate X — эксперт