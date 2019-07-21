Купертино, США, , 07:55 — REGNUM

Американская компания Apple выпустит операционную систему для своего голосового помощника Siri в 2020 году. Об этом свидетельствует отчёт аналитиков Mangrove Capital Partners о рынке голосовых устройств.

Эксперты считают, что создание специальной операционной системы для голосового помощника поможет Apple не отстать от главных конкурентов на этом рынке — компаний Google и Amazon. Ожидается, что новая ОС станет аналогом Amazon Skills — платформы, упрощающей разработчикам реализацию новых функций для голосового помощника Alexa.

В отчёте отмечается большой потенциал «экономики голоса», включающей голосовые помощники и умные колонки. В частности, прогнозируется, что развитие этих технологий приведёт к замещению стандартных устройств ввода (в первую очередь клавиатуры) и появлению устройств нового типа. Согласно прогнозу, совокупный объём рынка таких устройств к 2025 году достигнет $1 трлн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года специалисты компании Loup Ventures сравнили «интеллект» голосовых помощников от компаний Apple, Google, Amazon и Microsoft. Наилучшие результаты показал помощник Google Assitent.