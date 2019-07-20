Тулуза, Франция, , 15:58 — REGNUM

Концепт авиалайнера Airbus с крыльями и хвостом, напоминающих таковые у хищных птиц, был представлен на международном авиасалоне Air Tattoo в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Airbus.

Новая разработка авиакомпании, базирующейся во Франции, представляет собой гибридный электрический турбовинтовой самолет, предназначенный для региональных перевозок. Элементы крыльев и хвоста, напоминающие оперение хищных птиц, являются подвижными и несут функциональную нагрузку — обеспечивают активный контроль полёта.

В Airbus отмечают, что представленный концепт не будет реализован в виде серийной модели, однако он основан на реалистичных идеях и призван вдохновить молодых конструкторов.

«Из нашей работы над пассажирским самолетом A350-XWB мы знаем, что природа даёт лучшие уроки, которые мы можем использовать для дизайна. Разве кто-то может не вдохновиться таким творением?», — рассказал старший менеджер Airbus Мартин Астон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле китайский авиаперевозчик Air China подписал соглашение с Airbus на поставку 20 самолётов A350−900.

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