Заречный, Свердловская область, , 14:16 — REGNUM

Июльское отключение энергоблока №4 Белоярской АЭС было вызвано изменением характеристик конденсатора, встроенного в выключатель генератора, вырабатывающего электроэнергию для сети блока. Об этом сообщает издание Белоярской АЭС — газета «Быстрый нейтрон».

Белоярская АЭС

Энергоблок №4 Белоярской АЭС мощность 870 МВт с реактором на быстрых нейтронах БН-800 был отключен 12 июля. Событие было квалифицированно низшим уровнем значимости с точки зрения безопасности по международной шкале INES.

После устранения проблем в работе конденсатора в генераторе энергоблок был запущен по стандартному алгоритму. В настоящее время энергоблок №4 вырабатывает электроэнергию в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля энергоблок №4 Калининской АЭС, отключенный днём ранее из-за короткого замыкания, был запущен и выведен на номинальную мощность.

Читайте ранее в этом сюжете: Энергоблок № 4 Белоярской АЭС отключён от сети