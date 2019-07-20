Таллахасси, США, , 12:25 — REGNUM

Британская компания OneWeb откроет предприятие для массового производства орбитальных спутников в США 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба OneWeb.

Новое предприятие в штате Флорида будет открыто в рамках совместного проекта OneWeb и космического подразделения концерна Airbus Group. Отмечается, что этот завод будет выпускать высококачественные спутники с низкой стоимостью, которая ранее считалась невозможной.

OneWeb планирует производить на новом предприятии спутники связи для одноимённого проекта группировки, призванной обеспечить все регионы Земли широкополосным доступом к сети интернет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле генеральный директор Главкосмоса Дмитрий Лоскутов рассказал, что в интересах OneWeb может быть осуществлено до восьми коммерческих пусков с космодрома Восточный.

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