Москва, , 11:51 — REGNUM

Китайская компания Huawei представит флагманский смартфон суббренда Honor — 20 Pro в России 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба Honor.

Предзаказ на новую модель смартфона от Honor будет открыт на следующий день после презентации — 26 июля. Покупатели, сделавшие предварительный заказ, получат в подарок беспроводные наушники Honor FlyPods Lite.

Honor 20 Pro выполнен на базе SoC Kirin 980, разрешение 6,26-дюймового дисплея составляет 2340×1080 пикселей. Смартфон оснащён основной камерой с разрешением 48 Мп и фронтальной 32-мп камерой. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 4000 мА·ч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 смартфоны Honor 20 и 20 Pro были включены в список устройств, поддерживающих магазин приложений Google Play.

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