Москва, , 11:25 — REGNUM

Запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-13» с космодрома Байконур будет транслироваться 20 июля в прямом эфире на официальном портале госкорпорации «Роскосмос».

Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-13» запланирован на 19:38 по московскому времени. Трансляция со стартовой площадки на Байконуре начнётся в 18:30. Трансляция будет возобновлена 21 июля — камеры запечатлеют стыковку корабля с Международной космической станцией (по плану в 01:50) и открытие люков (03:50).

Напомним, корабль «Союз МС-13» доставит на орбитальную станцию экипаж МКС-60/61 в составе космонавта Роскосмоса Александра Скворцова, астронавта американского аэрокосмического агентства NASA Эндрю Моргана и астронавта Европейского космического агентства Луки Пармитано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля специалисты космодрома Байконур заправили грузовой корабль «Прогресс МС-12», который отправится к МКС 31 июля.

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