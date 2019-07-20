Пекин, , 09:27 — REGNUM

Китайская посещаемая космическая лаборатория «Тяньгун-2» была выведена с околоземной орбиты в штатном режиме 19 июля. Об этом сообщает ИА «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Запуск китайского ракета-носителя «Чанчжэн-2С» (cc) AAxanderr

Большая часть космической лаборатории длиной 10,4 м с максимальным диаметром 3,35 м сгорела в плотных слоях атмосферы, оставшаяся часть осколков упала в запланированном регионе в южной части Тихого океана.

«Тяньгун-2» была запущена в сентябре 2016 года в рамках подготовки к развёртыванию полноценной орбитальной станции. В октябре того же года на борт лаборатории перешли тайконавты Цзин Хайпэнь и Чэнь Дун, прибывшие на пилотируемом корабле «Шэньчжоу-11». После реализации 30-дневной научной и испытательной программы тайконавты успешно вернулись на Землю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте китайские СМИ со ссылкой на источники в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая рассказали, что в CNSA планируют начать эксплуатацию китайской орбитальной станции в 2022 году.

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