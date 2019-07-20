Байконур, Казахстан, , 08:49 — REGNUM

Специалисты космодрома Байконур завершили работы по заправке грузового космического корабля «Прогресс МС-12» компонентами топлива и сжатыми газами. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Ракета с кораблем «Союз» перед стартом

«Прогресс МС-12» готовится к отправке к Международной космической станции (МКС), куда он доставит воду, топливо и другие грузы, необходимые для обеспечения эксплуатации космической станции и проведения научных экспериментов.

После загрузки топлива корабль был перемещён в монтажно-испытательный корпус для проведения завершающих этапов подготовки. Запуск «Прогресса МС-12» запланирован на 31 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля высота орбиты МКС была увеличена на 900 метров с целью формирования баллистических условий для стыковки грузового корабля «Прогресс МС-12» и пилотируемого «Союз МС-13».

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