Москва, , 13:52 — REGNUM

БТР-82АТ является модернизированной версией хорошо известного серийного бронетранспортера БТР-82А. На новой машине усилена защита и установлен новый тепловизионный прицел. Впервые эту новую машину широкая публика смогла увидеть на форуме «Армия-2019». Об этом пишет ТАСС.

На БТР-82АТ появился комплект дополнительных отражающих экранов, изготовленных из броневой стали, а также специальные решетки. Экраны из броневой стали снизили уязвимость БТР от огня из крупнокалиберных пулеметов. Специальные решетки предназначены для нейтрализации попаданий реактивных гранат ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Боевая машина оснащена новым комбинированным двухканальным прицелом, который стабилизирован в вертикальной плоскости. Есть и лазерный дальномер. Этот прицел позволяет использовать 30-мм пушку и 7,62-мм пулемет в любое время суток. Ночью можно также использовать тепловизор, защищенный от внешних помех. С помощью тепловизора можно обнаружить цели во время дождя, тумана, за облаками пыли, за маскировкой.

В десантном отделении бронетранспортера теперь есть ПТУР «Корнет», который позволяет мотострелкам успешно поражать инженерные сооружения и тяжелую бронированную технику противника.

По словам представителей «Военно-промышленной компании», БТР-82АТ сейчас проходит испытания.