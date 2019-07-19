Москва, , 13:32 — REGNUM

В настоящее время двигатель второго этапа для российского истребителя пятого поколения Су-57 находится на государственных испытаниях. Далее будут проводиться государственные испытания с двигателем, установленным на самолет. Все работы идут в соответствии с графиком. Об этом рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что ВС РФ необходим самолет с одним типом двигателей. Первые серийные Су-57 будут оснащаться двигателями первого этапа. Затем эти двигатели будут заменены на двигатели второго этапа. Вице-премьер добавил, что с внутрифюзеляжным вооружением истребителя Су-57 также всё нормально.

По словам Юрия Борисова, по графику идут и работы по тяжелому ударному беспилотнику «Охотник», его первый полёт ожидается в 2019 году.

Двигатель второго этапа для Су-57 идет пока под названием «изделие 30». По информации от конструкторов, данный агрегат обладает прорывными характеристиками. Он обладает новой системой управления, вентилятором и «горячей частью», полностью перепрофилированным компрессором.

По мнению экспертов в отношении «изделия 30», чтобы испытать двигатель и принять его, потребуется как минимум три года. Ранее один из руководителей министерства обороны РФ заявлял, что вооруженные силы ожидают от ВПК начала серийных поставок истребителей Су-57 с этими силовыми установками с 2023 года.

Ранее турецкие СМИ проводили сравнение характеристик Су-57 с американским истребителем пятого поколения F-35. Укажем только некоторые из них. Длительность полета F-35 составляет 2,36 часа, а у Су-57 — 5,8 часа. Максимальная скорость F-35 — 1931 километров в час, у Су-57 — 2600 километров в час.

Российские вооруженные силы должны к 2028 году получить 76 самолетов Су-57 для полного переоснащения трёх авиационных полков. Первый серийный самолет войска ожидают в 2019 году.