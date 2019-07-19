Москва, , 12:35 — REGNUM

«Военно-промышленная компания» создала перспективную колёсную платформу «Бумеранг». На основе этой платформы разработан бронетранспортер, боевая машина пехоты, в дальнейшем возможно создание и колесного танка. Компания собирается уменьшить стоимость бронетранспортера на этой базе более чем в три раза. Об этом пишет ТАСС.

Резервы снижения стоимости, по мнению руководства компании, лежат в замене комплектующих деталей, имеющих завышенную цену. В ходе проведённого анализа оказалось, что десять лет назад были заключены контракты с компаниями-монополистами, завышающими стоимость комплектующих в пять-шесть раз.

Снижение общей стоимости БТР благоприятно отразится на его экспортном потенциале, считает руководство «Военно-промышленной компании». БТР «Бумеранг» является очень эффективной машиной, имеющей хорошую защищенность и хорошую грузоподъемность. Посадки и высадка десанта в машину через заднюю аппарель очень удобна.

На параде Победы в 2015 году компания ВПК впервые продемонстрировала боевую машину пехоты на платформе «Бумеранг». БМП была оснащена необитаемым боевым модулем «Бумеранг-БМ» с 30-мм автоматической пушкой в качестве основного вооружения. На форуме «Армия-2017» была показана эта же БПМ с установленным на ней обитаемым боевым модулем Б05Я01 «Бережок» с 30-мм автоматической пушкой.