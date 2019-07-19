Брюссель, , 09:35 — REGNUM

Европейская спутниковая навигационная система Galileo вновь заработала после сбоя, длившегося почти неделю, пишет газета Kronen Zeitung.

Причиной сбоя назвали ошибки в работе систем, которые вычисляют время и траекторию полета спутников. Специалисты из европейского агентства GSin Prag предупреждают, что первое время навигация может работать неточно. Для предотвращения подобных сбоев в будущем была создана независимая комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, первые сбои системы Galileo начались11 июля. Спустя три дня было объявлено, что все 26 спутников выведены из строя.

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