Москва, , 07:33 — REGNUM

Индия рассматривает возможность модернизации своего парка истребителей Су-30МКИ в России. Об этом заявил начальник штаба ВВС Индии, главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа в интервью изданию Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Начальник штаба ВВС Индии отметил хорошую работу по программе обновления истребителей МиГ-21, МиГ-27 и МиГ-29 и выразил желание Нью-Дели модернизировать ещё и Су-30, срок эксплуатации которых составляет порядка 20 лет.

«Мы запросили от российской стороны предложения по модернизации в соответствии с текущими потребностями», — сообщил он.

Кроме того, по словам индийского военноначальника, Нью-Дели планирует отправить своих офицеров на курсы подготовки в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия планирует дополнительно приобрести в России ещё 18 комплектов для сборки истребителей Су-30МКИ.

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