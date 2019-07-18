Анкара, , 23:14 — REGNUM

В Турции произведена отечественная стрелковая система, полностью исключающая отдачу при удвоении скорости, дальности и эффекта пули за счет особенностей глушителя. Подобная система, по мнению конструкторов, может быть установлена на беспилотниках. Об этом пишет новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Разработчиком ноу-хау является турецкая оборонная компания Albayraklar, аффилированная с известным производителем оружия Wattozz.

Устройство представляет собой небольшой аппарат, похожий на глушитель с точки зрения внешнего вида. Устройство имеет небольшой вес и размер. Оно позволяет удвоить выходную скорость, дальность и эффект стандартных пуль НАТО, уменьшает звук, а также полностью предотвращает отдачу для любых длинноствольных или короткоствольных стрелковых систем.

По словам конструкторов, новая противооткатная система максимизирует горение, обеспечивая забор воздуха в ствол, что максимизирует начальную скорость, позволяя потреблять весь порох, при этом пороховой газ постепенно эвакуируется из ствола.

Турецкие конструкторы также сообщили, что данная система может быть применима к любому типу длинноствольного или короткоствольного оружия (винтовки и пистолеты), и она подходит для всех типов боеприпасов. В настоящий момент компания Albayraklar в процессе получения патента на свое изобретение.