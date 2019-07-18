Стокгольм, , 10:14 — REGNUM

Шведский производитель грузовиков AB Volvo (VOLVb.ST) повысил свой прогноз роста для Северной Америки и Европы с учетом увеличения прогнозируемых поставок грузовиков и строительной техники и облегчения процесса доставки, 18 июля передает агентство Reuters.

Штаб-квартира Volvo Car. Швеция Mangan02

Операционная прибыль производителя грузовых автомобилей, строительной техники, автобусов и двигателей выросла до 15,11 млрд шведских крон ($1,62 млрд) с 12,34 млрд годом ранее и превзошла прогноз аналитиков в 13,34 млрд, согласно данным Refinitiv.

Автопроизводитель Volvo, второй по величине производитель грузовиков в мире после Daimler (DAIGn.DE), вступил в стратегические партнерские отношения с Samsung (006400.KS) с целью наладить производство аккумуляторных батарей для своих электрических грузовиков.

Компания, которая объединила усилия с Nvidia Corp (NVDA.O) в прошлом месяце для разработки искусственного интеллекта, используемого в самоходных грузовиках, выдерживает жесткую конкуренцию с другими поставщиками самоуправляемых и электрических грузовиков.

Конкурентная борьба происходит в условиях роста геополитической напряженности и экономического спада и сопряжена с опасениями, что спрос на грузовики с двигателями внутреннего сгорания начнет снижаться.

Хотя спрос на грузовые транспортные средства Volvo на рынке грузовиков в Европе и Северной Америке на 2019 год повысился, число заказов грузовиков, которые продаются под брендами Volvo, Mack, Renault и UD Trucks, падает второй квартал подряд на 21% до 47 821 единиц техники.

«Производство будет налажено во второй половине года», — говорится в заявлении исполнительного директора Мартина Лундстедта.