Вашингтон, , 17:19 — REGNUM

ВВС США 16 июля 2019 года опубликовали запрос предложений на создание новой межконтинентальной баллистической ракетной системы по программе наземного стратегического сдерживания (Ground Based Strategic Deterrent — GBSD).

За этот подряд будут конкурировать два американских подрядчика — компании Boeing и Northrop Grumman. Центр ядерных вооружений ВВС США рассчитывает заключить контракт в четвертом квартале 2020 финансового года. Об этом сообщает Defense-aerospace.com.

Новая МБР по программе GBSD идёт на замену устаревающей межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III, которая была поставлена на вооружение еще в середине 1960-х годов. Хотя некоторые компоненты и подсистемы на протяжении этого времени были модернизированы, большинство из них работают непрерывно уже более 50 лет.

В мае 2019 года Эллен Лорд, заместитель министра обороны США по вопросам закупок, технологий и логистики, заявила о необходимости модернизации ядерного потенциала для поддержания сдерживания. Она сказала, что больше нет финансового смысла продолжать модернизацию или продлевать срок службы МБР Minuteman III, и что надо ставить на вооружение новую МБР по программе GBSD. Замена старых ракет должна начаться в 2028 году.